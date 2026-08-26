(ANSA) - NEW YORK, 25 AGO - Meta e i procuratori generali di 29 stati americani hanno discusso la possibilità di un patteggiamento del caso in cui il colosso di Mark Zuckerberg è accusato di aver progettato deliberatamente Facebook e Instagram per creare dipendenza negli adolescenti. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali l'accordo potrebbe arrivare a metà del processo che si è aperto nei giorni scorsi in California. Il procedimento presenta significativi rischi per Meta considerato che gli stati americani puntano a ottenere sanzioni elevate e modifiche obbligatorie al funzionamento della piattaforma. (ANSA).