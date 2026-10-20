(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Non c'è un solo settore che deve pagare in un momento di difficoltà, anche a fronte di accordi già presi. Noi l'anno scorso abbiamo raggiunto un accordo per un contributo triennale che sarebbe stato quello richiesto alle banche per i prossimi tre anni. Io ci ho creduto". Lo ha detto l'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Carlo Messina durante il Forum internazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione. "Noi avevamo proposto di farlo solo annuale, ma ci hanno detto di farlo triennale perché così si sarebbe data stabilità al bilancio pubblico e anche alle banche - ha spiegato -. Per questo oggi è necessario fare squadra". (ANSA).