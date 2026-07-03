(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 03 LUG - Kenzo, tigre del Bengala maschio di 18 mesi e 205 chili, è morta durante le operazioni di recupero nello stato del Messico (Edomex) dopo essere stata colpita da un agente di sicurezza mentre si trovava a poca distanza dal veterinario che aveva tentato di sedarla. Lo ha confermato la Profepa, l'autorità federale per la protezione ambientale, precisando che l'intervento armato è stato deciso quando il felino ha reagito in modo aggressivo. Kenzo era fuggito da un centro privato di fauna selvatica, l'Animal Experience México. Rintracciato dopo oltre 100 ore, ieri all'alba in fondo a un burrone in un'area densamente boscosa, secondo le autorità ambientali la tigre è stata raggiunta da una squadra mista di veterinari e forze di polizia e, dopo il colpo d'arma da fuoco letale, è morto per le ferite riportate. La Profepa ha disposto la chiusura temporanea della struttura da cui la tigre del Bengala era fuggita e ha sequestrato altri esemplari presenti nel centro. (ANSA).