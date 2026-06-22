(ANSA) - CITTA DEL MESSICO, 22 GIU - Le autorità messicane hanno sequestrato 24.400 litri di metanfetamina liquida a Los Mochis, città di circa 300mila abitanti nello Stato di Sinaloa, in quella che il ministero della Difesa, la Sedena, ha definito la seconda più grande operazione della storia del Paese. Lo riferisce il quotidiano Reforma. precisando che nel corso dell'operazione, condotta il 19 e 20 giugno da esercito, Guardia nazionale e Procura generale, è stato arrestato Jorge "N", indicato come membro del Cartello di Sinaloa. Secondo la Sedena, nell'immobile perquisito sono stati trovati anche 98.640 litri e 59.425 chilogrammi di sostanze chimiche utilizzate per la produzione di droghe sintetiche, oltre a due veicoli, caricatori e munizioni di vario calibro. Le autorità stimano che il sequestro abbia inflitto alla criminalità organizzata un danno economico superiore ai 9 miliardi di pesos, pari a circa mezzo miliardo di euro. (ANSA).