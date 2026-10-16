(ANSA) - BRUXELLES, 16 OTT - "Lo stop ai motori a combustione è ormai un capitolo chiuso". Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz in un punto stampa a margine del Consiglio europeo, parlando dell'intesa con la Francia sul futuro dell'industria automobilistica. L'accordo, ha spiegato, prevede una riduzione del 90% delle emissioni di CO2 dal 2035, "senza obbligo di compensare il restante 10%", aprendo anche all'impiego di "carburanti alternativi o biofuel". Merz ha sottolineato che la proposta raccoglie consensi anche tra le altre delegazioni, ma richiede ancora un intervento legislativo. (ANSA).