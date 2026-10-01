(ANSA) - BERLINO, 01 OTT - "Ci stiamo preparando ad affrontare altri attacchi ibridi, anche gravi. Se dovessero verificarsi, risponderemmo rapidamente e con grande fermezza, proprio come a Lipsia". Lo ha affermato oggi il cancelliere tedesco Friedrich Merz in conferenza stampa con il segretario generale della Nato Mark Rutte e il primo ministro dei Paesi Bassi Rob Jetten. Merz ha fatto riferimento al tentato attacco con droni all'aeroporto di Lipsia avvenuto quest'estate. Il Kanzler ha sottolineato che la Germania non si lascerà dissuadere dal fornire aiuti all'Ucraina nemmeno a fronte di crescenti attacchi ibridi. (ANSA).