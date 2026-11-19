(ANSA) - BERLINO, 19 NOV - "Ovviamente siamo pronti a parlare con la Russia". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz a Berlino, alla conferenza stampa del summit dei Volenterosi, rispondendo a una domanda sull'invito di Putin agli europei a Mosca. "Questi colloqui devono tenersi nel formato Ucraina, Russia, Europa, Usa e potrebbero ad esempio avvenire negli Emirati arabi uniti", ha affermato. È ovvio che bisogna parlarsi perché "vogliamo una soluzione diplomatica", ha aggiunto. Subito dopo Merz ha affermato che "il luogo bisognerà trovarlo", serve un luogo "neutrale". (ANSA).