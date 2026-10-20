(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "L'Europa sta sottovalutando la minaccia della Russia": lo afferma il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, in un'intervista all'agenzia Bloomberg, sottolineando come Putin "vuole più dell'Ucraina". Nell'intervista a Bloomberg, Merz afferma come la sua più grande preoccupazione sia legata al fatto che l'impatto e l'influenza russa sulle società europee sono fortemente sottovalutati. Per il cancelliere tedesco gli obiettivi di Mosca vanno chiaramente oltre l'Ucraina, con Putin che non mira semplicemente a sconfiggere Kiev a livello territoriale ma punta a destabilizzare l'intero ordine politico del continente europeo, minando le democrazie e l'integrazione dell'Unione europea. (ANSA).