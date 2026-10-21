(ANSA) - BERLINO, 21 OTT - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha sottolineato che la resa dell'Ucraina non è un'opzione. Riguardo alle pressioni esercitate dagli Stati Uniti su Kiev, Merz ha affermato che la Germania e gli europei sono sempre disponibili al dialogo. "Non forniamo sostegno all'Ucraina per prolungare questa guerra", ha sottolineato, come riporta Ntv. "Ma una resa - o addirittura una resa incondizionata dell'Ucraina - è fuori discussione", ha dichiarato il cancelliere. "Perché sarebbe una resa da parte di tutti noi". (ANSA).