(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Il mercato stima ora che la Bce, per effetto dell'aumento del petrolio dovuto alla guerra in Iran e i conseguenti rischi sull'inflazione, dovrà rialzare non una (come era previsto venerdì), ma due volte, i tassi entro il 2026. Secondo le stime raccolte da Bloomberg ci saranno due rialzi da 25 punti base ciascuno e la prima decisione arriverà già entro giugno. Anche per la Bank of England il mercato ha ora il 70% di possibilità di aumentare i tassi entro l'anno. (ANSA).