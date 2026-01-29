(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Il nuovo amministratore delegato di Mediobanca Alessandro Melzi d'Eril avvia la sua riorganizzazione puntando su manager interni ed esterni. Secondo quanto risulta all'ANSA da fonti finanziarie, Francesco Grosoli, amministratore delegato di Cmb Monaco, prenderà anche il ruolo di responsabile dell'area di Mediobanca Private Banking di Piazzetta Cuccia. Prima del suo ingresso in Mediobanca nel 2019, è stato a capo delle attività monegasche di private banking di Hsbc e ha avuto ruoli di crescente responsabilità in Barclays, fino a diventare ceo Private Banking Emea. La sua nomina ha anche l'obiettivo di dare maggior respiro internazionale al business del Private Banking di Mediobanca. Angelo Viganó, visto il suo passato di senior banker, si concentrerà maggiormente su clienti strategici della banca, continuando a dare il suo contributo alla crescita dell'istituto. Gian Luca Sichel, amministratore delegato delle due controllate Mediobanca Premier e Compass, assorbirà inoltre il ruolo di direttore generale di Mediobanca Premier, di cui ha guidato con successo il processo di crescita e riposizionamento sul segmento di clientela 'Premier' tramite crescita organica ed acquisizioni. Nessun commento da parte di Mediobanca. L'amministratore delegato di Mediobanca continuerà ad avvalersi di Marco Carreri, presidente di Mediobanca Premier dal 2022 e già figura di primo piano nel panorama italiano dell'asset-wealth management, che agirà come senior advisor per la divisione Wealth Management, in cui si è concentrata la crescita dell'istituto negli ultimi 10 anni e che vale adesso il 26% dei ricavi. Confermata la leadership della divisione di Corporate & Investment Banking, che ha a capo Giuseppe Baldelli e Francisco Bachiller, presente in Italia, Francia, Spagna, Germania e Inghilterra. Nell'ambito della riorganizzazione, nei prossimi giorni entreranno nell'istituto il nuovo head of Human Resources, Adolfo Rebughini, e il nuovo Chief of Staff dell'amministratore delegato, Nicola Guadagni. Le prime nomine dei nuovi manager sono diventate effettive da inizio 2026, con l'ingresso di Manlio Stefano Nuzzo nella posizione di General Counsel e del nuovo responsabile della comunicazione, Nicola Lillo. (ANSA).