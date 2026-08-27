(ANSA) - ROMA, 27 AGO - "Per noi restituire centralità al Sud rappresenta una delle priorità. Una priorità che abbiamo portato avanti fin dal nostro insediamento con scelte innovative coraggiose. Penso alla Zes unica che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale. Una strategia di sviluppo che si poggia su alcuni meccanismi particolarmente concreti ed efficaci, come quelli connessi alle semplificazioni e che intendiamo estendere ora tutto il territorio nazionale". Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio all'evento La Piazza di Affaritaliani.it, a Ceglie Messapica. "È un dossier - ha aggiunto la premier - che stiamo seguendo con grande attenzione perché è sotto gli occhi di tutti quale sia l'impatto della Zes unica sta avendo sulla crescita e sull'occupazione e vogliamo amplificarne i benefici. Il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso, rendere l'Italia più forte, più coesa, più competitiva, più capace di vincere le sfide di questo tempo". (ANSA).