(ANSA) - BRUXELLES, 26 NOV - "Le parole di De Gennaro ci colpiscono molto. Però io penso che la cosa più seria che possiamo fare in questo momento sia aiutare le diverse procure che stanno lavorando su vari fronti su tutta questa vicenda perché si riesca a fare chiarezza. Non credo che il gioco delle tifoserie in questa fase sia quello che aiuta di più a dipanare una nebbia che va dipanata in tutta la vicenda che ruota attorno alla questione della strage di Via D'Amelio". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine del Consiglio europeo a Bruxelles. (ANSA).