(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Sui militari italiani ridislocati dall'Iraq all'Arabia Saudita "siamo rimasti nella risoluzione parlamentare del 5 marzo sul sostegno ai Paesi del Golfo attaccati dall'Iran" e "tecnicamente abbiamo seguito tutto quello che c'era da fare sul piano regolamentare" ma "penso che il ministro Crosetto non abbia alcuna difficoltà, se necessario, a tornare in Parlamento e fare una valutazione più complessiva, avere anche un voto, un mandato parlamentare". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula al Senato, in sede di replica dopo la discussione sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo, rispondendo al senatore del Pd Alessandro Alfieri. (ANSA).