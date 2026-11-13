(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Durante l'incontro che ha avuto con i sindacati il governo ha confermato ufficialmente che intende togliere la misura che aveva creato malumore particolarmente nel mondo della scuola. Però siccome i fatti contano più delle polemiche non si trattava di tagli, nessun insegnante avrebbe perso il posto, nessun operatore Ata sarebbe licenziato, la misura che era prevista in manovra cominciava ad adeguare il personale agli studenti effettivi relativamente alle nuove assunzioni, perchè la scuola negli ultimi 10 anni ha perso quasi 800 mila studenti a causa del calo delle nascite. In ogni caso noi abbiamo deciso di dare un ulteriore segnale di attenzione perchè la scuola è molto più di una voce di bilancio, è il posto dove si decide che nazione saremo tra 20 anni". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un video sui social. (ANSA).