(ANSA) - BRUXELLES, 16 OTT - A margine del summit Ue, la premier Giorgia Meloni, insieme ai Primi Ministri Mette Frederiksen, e Rob Jetten, ha ospitato una nuova riunione informale tra alcuni degli Stati membri maggiormente interessati al tema delle soluzioni innovative da applicare al fenomeno migratorio. Con riferimento ai recenti eventi di Ceuta, Meloni - spiega Palazzo Chigi - ha sottolineato "la necessità di tenere alta la vigilanza sulle frontiere esterne" e ha posto il tema "di una revisione mirata della legislazione europea per rendere più efficaci le nuove procedure relative al trattenimento dei migranti irregolari durante le procedure di frontiera." (ANSA).