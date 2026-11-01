(ANSA) - ROMA, 01 NOV - La riforma della Rai "è materia della quale si sta occupando il Parlamento, ma mi pare si sia a buon punto. Così, finalmente, toglieremo alla sinistra anche questo argomento. La questione, però, spiega bene quanto siano ridicoli. L'attuale legge sulla Rai è stata fatta dalla sinistra, che l'ha poi usata per anni per definire la governance della Rai. Poi, quando siamo arrivati al governo noi, hanno detto che la legge andava cambiata perché dava troppo potere alla politica in Rai. Ecco, questa è la sinistra in Italia". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Bruno Vespa per il libro "Storia della seconda Repubblica. Da Berlusconi a Meloni. Da Prodi a Schlein", in uscita domani da Mondadori-Rai libri. (ANSA).