(ANSA) - ROMA, 05 SET - "Davanti a tragedie come quella di Lorena nessuno può pensare che quanto fatto sia sufficiente. Perché ogni donna che viene uccisa da chi aveva promesso di amarla, difenderla, proteggerla è una sconfitta per tutti. E tutti noi, insieme, dobbiamo saper reagire. Dobbiamo continuare a cercare soluzioni, a migliorare ciò che già esiste, a fare tutto ciò che è possibile per intervenire prima che sia troppo tardi. Continueremo a fare la nostra parte, fino in fondo. Nel nome di Lorena e di tutte le vittime. Nel nome delle loro famiglie. Nel nome di una società che protegge le donne e la loro libertà". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, raccogliendo l'appello lanciato alla politica da Franco Isceri, il padre di Lorena, che ha chiesto alle istituzioni e a tutte le forze politiche di essere unite contro la violenza sulle donne. (ANSA).