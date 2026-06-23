(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "Non vedo rischi di contraccolpo" nei rapporti Italia-Usa dopo le ultime uscite di Donald Trump, "sono due sistemi che hanno una storia di cooperazione talmente antica e solida che non è che si cancella e ridiscute per una discussione sui social media". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'iniziativa 'Il giorno de La Verità', intervistata dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, sottolineando che "mi pare che la nostra attività e i nostri rapporti vadano bene anche nelle ultime settimane e mesi a livello istituzionale ed economico". La premier ricorda la visita del ministro Guido Crosetto a Washington e l'export italiano "cresciuto nonostante i dazi americani nell'ultimo periodo, a dimostrazione che i nostri prodotti sono molto ben recepiti". (ANSA).