(ANSA) - ROMA, 03 LUG - È stata trasmessa al Parlamento la Terza Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Mattei per l'Africa, aggiornata al 30 giugno 2026 e adottata dalla Cabina di regia nella sua sesta riunione, tenutasi il 26 giugno a Palazzo Chigi. "Oggi il Piano Mattei - riconosciuto come iniziativa di respiro europeo e internazionale - è una strategia pienamente operativa che sta producendo risultati tangibili", dichiara la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Insieme ai nostri partner africani abbiamo avviato in questi anni più di 70 progetti, grazie ad una solida architettura finanziaria che sta mobilitando risorse pubbliche e private". "L'Italia - rimarca la premier - continuerà a lavorare in questa direzione, per consolidare questa prospettiva e dare sempre più forza al modello di cooperazione che abbiamo in mente: una cooperazione da pari a pari, fondata sul rispetto, sulla fiducia reciproca, sullo sviluppo condiviso". (ANSA).