(ANSA) - DUBLINO, 12 NOV - "Mi dispiace che si considerano misure sudamericane, penso che invece non lo siano e penso che chiaramente sarei stata più contenta di poter arrivare allo stesso risultato con un accordo, come è accaduto negli anni passati". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni rispondendo ai cronisti sulle critiche alla manovra da parte del ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina. "Cerchiamo di darci una mano reciprocamente, ed è un po' la scelta che il governo ha fatto. Io la considero una scelta di giustizia", ha sottolineato. (ANSA).