(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Gli insegnamenti di Mattei sono fonte di ispirazione quotidiana del nostro impegno. "L'ingegno è vedere possibilità dove gli altri non ne vedono", diceva. È una lezione di cui continueremo a far tesoro, lavorando per mobilitare le energie disponibili di quanti intendono continuare a scrivere, insieme a noi, una nuova pagina nelle relazioni con l'Africa". Lo afferma il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione del 120° anniversario della nascita di Enrico Mattei. "Oggi celebriamo il 120° anniversario della nascita di un grande italiano: Enrico Mattei. Tra gli artefici del miracolo economico che nel Dopoguerra ha reso l'Italia una potenza industriale e produttiva, Mattei è stato uno dei primi ad intuire le immense potenzialità dell'Africa e a gettare le basi per costruire una cooperazione fondata su relazioni autentiche, paritarie, reciprocamente vantaggiose", afferma la premier. "Enrico Mattei ha dato forma e sostanza ad una visione di sviluppo e di crescita condivisa, aprendo una stagione di investimenti infrastrutturali nel Continente africano che ancora oggi producono i loro frutti. Il Governo ha scelto di raccogliere quest'ambizioso approccio, e di declinarlo in una strategia di cooperazione che oggi viene riconosciuta come un'iniziativa di respiro europeo e internazionale", conclude la Meloni, nei giorni in cui gli eredi Mattei hanno polemizzato sull'utilizzo del nome familiare nel progetto del governo per l'Africa 'Piano Mattei'. (ANSA).