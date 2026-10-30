(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Sono perfettamente consapevole che il nostro appoggio all'Ucraina può avere un prezzo politico, che possa esserci anche una parte del nostro elettorato che non è d'accordo, ma non intendo cambiare posizione". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel libro di Bruno Vespa "Storia della Seconda Repubblica. Da Berlusconi a Meloni, da Prodi a Schlein", in uscita lunedì 2 novembre da Mondadori-Rai libri. "Perché io non sostengo l'Ucraina semplicemente per gli ucraini - argomenta la premier in uno stralcio del libro di cui è stata pubblicata un'anticipazione -. Lo faccio per l'Italia. Un contesto internazionale nel quale vige solo la legge di chi è militarmente più forte non conviene alla nostra Nazione. Non è un'opinione politica, è un dato di fatto". (ANSA).