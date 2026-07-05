(ANSA) - ROMA, 05 LUG - "L'Italia si conferma al vertice del turismo europeo anche per l'estate 2026. Un risultato che premia la bellezza della nostra Nazione, la qualità della nostra offerta e il grande lavoro di tutto il comparto turistico". Lo afferma sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Grazie agli imprenditori, ai lavoratori e agli operatori del settore che ogni giorno contribuiscono a rendere l'Italia una meta sempre più attrattiva e competitiva. Il Governo - aggiunge - continuerà a fare la sua parte per sostenere un settore strategico per la nostra economia e per la crescita della Nazione". (ANSA).