(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "L'intesa raggiunta su Electrolux rappresenta un passo importante nell'impegno per la tutela dell'industria italiana e dei livelli occupazionali. Oltre 100 milioni di investimenti, continuità produttiva per gli stabilimenti e uscite esclusivamente volontarie e incentivate. Un risultato significativo per i lavoratori coinvolti e per il futuro industriale dell'Italia". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una nota dopo l'accordo raggiunto stanotte. "Il governo continuerà a vigilare affinché tutti gli impegni assunti vengano rispettati". (ANSA).