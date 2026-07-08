(ANSA) - ANKARA, 08 LUG - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, a margine del Vertice Nato ad Ankara. "Nel corso del colloquio - spiega una nota di Palazzo Chigi - è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura". Meloni "ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche, duramente colpite dagli attacchi russi". (ANSA).