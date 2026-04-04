(ANSA) - ROMA, 04 APR - 'In Patria come all'estero ho una bussola precisa. difendere l'interesse nazionale. Il nostro obiettivo non è quello di fare testimonianza ma abbiamo voluto dare un messaggio di solidarietà verso nazioni amiche e dare una mano ad affrontare problemi e difendere gli interessi nazionali. Quando nel Golfo cresce l'instabilità ne risentono anche i costi dell'energia - dice la premier Giorgia Meloni in un video postato sui social - le imprese, il lavoro e in ultima istanza il potere di acquisto delle famiglie. Il Golfo è attore fondamentale del mercato energetico mondiale e se qui la produzione si contrae o si ferma il prezzo aumenta per tutti. Il solo Qatar copre il 10% del fabbisogno italiano di gas e l'area del golfo garantisce il 15 per cento del petrolio che ci serve. Ed è per questa ragione che sto qui. In un Mondo più instabile, proteggere l'interesse nazionale significa anche e soprattutto costruire relazioni solide con partner affidabili nei luoghi che incidono sulla nostra sicurezza e la nostra economia. E' il modo più concreto per difendere l'Italia il lavoro degli italiani e il futuro della nostra Nazione', conclude. (ANSA).