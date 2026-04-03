(ANSA) - ROMA, 03 APR - "Che il governo va avanti io l'ho detto un minuto dopo l'esito del referendum. Il giorno dopo eravamo al lavoro perché non abbiamo tempo da perdere. Non abbiamo tempo da perdere particolarmente in un momento come questo a me posso dire che divertono le ricostruzioni su dimissioni e rimpasti che però per me sono alchimie di palazzo che non interessano nessuno. Chi vuole continui pure a parlare di questo che noi intanto continuiamo a fare il nostro lavoro per il bene di questa nazione". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una intervista al Tg1 che sarà in onda questa sera alle 20, rispondendo a una domanda sulle ipotesi di voto anticipato o rimpasto dopo l'esito del referendum, i passi indietro di Andrea Delmastro e Daniela Santanché, chiesti dalla stessa premier, e il caso che ha coinvolto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. (ANSA).