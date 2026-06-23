(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "Ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la missione negli Usa per dare un segnale. Ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno di andare oltre. A Villa Taverna il governo sarò presente anche per rispetto all'ambasciatore Fertitta, personalità che molto lavora per i rapporti Italia-Usa". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'iniziativa "Il giorno de La Verità", parlando dello scontro con Donald Trump. "Italia e Usa hanno rapporti "che non iniziano e finiscono in base a chi governa in quel momento, dobbiamo riportare i termini della politica estera alla profondità cui devono stare, parliamo di politica estera come fosse Temptation Island ma è più complessa, lo dico per i meme che vedo girare", ha aggiunto la premier. (ANSA).