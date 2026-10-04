(ANSA) - ROMA, 04 OTT - "Quando all'orizzonte ci sono le elezioni politiche si torna a parlare di centro e di spazi da occupare, di nuovi contenitori politici, ma il centro non è un luogo dove stare a metà strada, è una cultura fatta di famiglia, lavoro, libertà e senso dello Stato, che abbiamo messo al centro dell'azione di governo". Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni in un intervento video al convegno 'Il partito italiano, dalla Dc a Berlusconi e Meloni', in corso a Saint Vincent. (ANSA).