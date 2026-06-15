(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Quando con Sanae ci siamo incontrate ad ottobre abbiamo fissato degli obiettivi e siccome siamo due donne a capo delle loro nazioni, li abbiamo raggiunti. Il tavolo bilaterale sulla sicurezza economica si è riunito lo scorso maggio a Tokyo e l'Italia è pronta ad ospitare la prossima riunione. Abbiamo avviato il dialogo sullo spazio per unire le competenze. Sulla difesa abbiamo continuato a lavorare fianco a fianco per il Global compact Air Programme insieme a Uk" per "caccia di sesta generazione. E siamo entrati finalmente nella fase operativa". Così Giorgia Meloni nelle dichiarazioni con la premier giapponese Sanae Takaichi. (ANSA).