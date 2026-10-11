(ANSA) - ROMA, 11 OTT - 'Condanno con fermezza gli attacchi degli Houthi che hanno colpito l'aeroporto di Riad. Sono vicina all'Arabia Saudita e alle famiglie delle vittime e auguro ai feriti pronta guarigione. Gli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili sono inaccettabili e devono cessare. L'Italia continuerà a lavorare con i partner della Regione per ridurre le tensioni e promuovere la stabilità e la libertà di navigazione nell'area'. Lo afferma la premier Giorgia Meloni in una nota. (ANSA).