(ANSA) - TORINO, 27 LUG - La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, stanno effettuando un sopralluogo in Val di Susa, dopo gli assalti No Tav di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Meloni e Piantedosi sono arrivati all'aeroporto di Torino Caselle, da dove si stanno spostando in valle in elicottero. Ad attenderli sul posto il capo della polizia, Vittorio Pisani, insieme al questore di Torino, Massimo Gambino, e al prefetto del capoluogo piemontese, Donato Cafagna. (ANSA).