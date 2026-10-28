(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Una decisione vergognosa". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video sui social commenta la decisione della gip di Milano Tiziana Landoni, che ha disposto la liberazione di Youssef Siher, il ricercatore 30enne fermato la notte di sabato scorso in qualità di amministratore del canale Telegram 'Movimento 17 ottobre' aperto dopo la due giorni di saccheggi e devastazioni a Milano. "Penso - aggiunge - che questa sia una mortificazione insopportabile del lavoro delle forze dell'ordine, degli inquirenti, del Ministero degli interni e in generale di tutti coloro che si adoperano per difendere la gente perbene dal rischio di vedere devastate le proprie città e i propri esercizi commerciali". "Davvero - prosegue - non so come possa uno Stato normale difendere le persone perbene di fronte a queste decisioni di certa magistratura". (ANSA).