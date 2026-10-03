(ANSA) - ROMA, 03 OTT - "Tra le misure approvate nell'ultimo Consiglio dei Ministri c'è anche un intervento importante per la Terra dei Fuochi: abbiamo stanziato 200 milioni di euro in più per le bonifiche e per il risanamento del territorio. Parliamo di un'area che da troppi anni paga le conseguenze dell'inquinamento e di cittadini che hanno diritto di vivere in un ambiente sano e sicuro. Inoltre, semplifichiamo, velocizziamo e rendiamo più rapide le procedure per gli interventi di bonifica degli altri siti contaminati che sono presenti sul territorio nazionale. Continuiamo a lavorare per tutelare la salute dei cittadini e restituire ad ogni territorio la sicurezza che merita". Lo scrive su X Giorgia Meloni. (ANSA).