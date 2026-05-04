(ANSA) - EREVAN, 04 MAG - "Sono molto felice che Mark sia qui, è giusto che la Comunità politica europea lavori con i partner amici e lo approviamo. Ma credo, ed è il punto di vista dell'Italia, che dovremmo concentrarci molto di più ad esempio sui nostri vicini del Mediterraneo, è ovviamente fondamentale per noi in questi tempi in cui l'attenzione è concentrata sullo spazio geografico del Mediterraneo allargato". Lo ha detto Giorgia Meloni prendendo parte "Maintaining European unity and coherence in times of polycrisis" alla Epc. (ANSA).