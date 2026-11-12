(ANSA) - DUBLINO, 12 NOV - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato oggi a Dublino, a margine del Vertice della Comunità politica europea, alla riunione sull'Ucraina del "Formato di Berlino". L'incontro è stata l'occasione per riaffermare il pieno sostegno all'Ucraina, anche alla luce dei recenti colloqui trilaterali di Abu Dhabi. Al termine della riunione - rende noto Palazzo Chigi - Meloni ha avuto un incontro bilaterale con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il colloquio ha permesso di fare il punto sugli sviluppi del negoziato e di confermare il sostegno dell'Italia all'Ucraina. (ANSA).