(ANSA) - BARI, 04 SET - "Il governo più stabile non è per forza anche il più capace, il governo più stabile è semplicemente quello che ha avuto più tempo degli altri per essere giudicato e quel giudizio siete voi con questa presenza e questo entusiasmo. Siete voi insieme ai milioni di italiani ancora al nostro fianco. Di questo dobbiamo andare fieri, non di governare da 1.413 giorni, ma di avere ancora un consenso più alto di quello che avevamo il primo giorno". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel comizio alla festa organizzata a Bari da FdI per il record di longevità del suo governo. (ANSA).