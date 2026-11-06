(ANSA) - MILANO, 06 NOV - Eicma, il salone internazionale delle due ruote in corso alla fiera di Milano Rho, "è un pezzo del racconto del made in Italy, perché l'Italia chiaramente è tra i principali produttori, tra quelli più apprezzati". Lo ha spiegato la premier Giorgia Meloni durante la sua visita tra i padiglioni della Fiera dove sta visitando gli stand. "Quindi è giusto che una fiera che rappresenta e racconta questo mondo si svolga in Italia - ha aggiunto -, e devo fare i miei complimenti perché quest'anno la fiera raggiunge numeri estremamente importanti che non si erano mai visti. Quindi continua a crescere, continua a migliorarsi e penso che valga la pena di venire qui - ha concluso -, per portare l'attenzione delle istituzioni a un mondo che ci regala grandi soddisfazioni". (ANSA).