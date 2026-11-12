(ANSA) - PECHINO, 12 NOV - Megaspeed International ha incaricato uno studio legale statunitense di condurre un censimento completo delle proprie unità di elaborazione grafica (Gpu) e verificare in modo indipendente le procedure aziendali per il rispetto delle norme statunitensi sui controlli alle esportazioni. Lo ha annunciato la società in un comunicato diffuso oggi. La decisione arriva dopo indagini sulle modalità di esportazione dei chip avanzati Nvidia verso la Cina e delle preoccupazioni di Washington su possibili aggiramenti delle restrizioni. L'azienda dice di voler dimostrare di operare in modo responsabile e nel rispetto delle leggi Usa applicabili. (ANSA).