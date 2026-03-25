(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "Qualora il conflitto in Medio Oriente dovesse protrarsi, gli effetti negativi sulla crescita potrebbero estendersi oltre il breve periodo, con un impatto più persistente sia sulle condizioni di approvvigionamento energetico sia sulla fiducia di imprese e consumatori". E' quanto scrive il Mef nel programma sulle emissioni di titoli di stato. "Questi sviluppi - sottolinea il ministero dell'economia - saranno incorporati nell'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche nell'ambito della Relazione annuale sui progressi compiuti nel 2025, all'interno del Documento di Finanza Pubblica che sarà pubblicato in aprile". Il ministero sottolinea come "il recente forte rialzo delle quotazioni internazionali dei beni energetici, con il Brent che ha superato i 100 dollari al barile per la prima volta dal 2022, introduce significativi elementi di incertezza, con possibili ripercussioni sia sull'inflazione sia sulla crescita nel breve periodo". (ANSA).