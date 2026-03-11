(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Il ricorso al taglio delle accise contro i rincari dei prezzi di benzina e diesel "dipende necessariamente dal verificarsi di tutte le condizioni economico-finanziarie previste, in mancanza delle quali le stesse non possono operare". Lo ha spiegato la sottosegretaria al Mef, Lucia Albano, rispondendo in Commissione Finanze della Camera ad un'interrogazione del Movimento 5 Stelle sugli aumenti. Albano ha ricordato la normativa vigente che stabilisce che il taglio può essere varato "a condizione" che il prezzo internazionale del petrolio aumenti, "sulla media del mese precedente, rispetto al valore di riferimento indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere, tenendo altresì conto dell'eventuale diminuzione, nella media del bimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo internazionale del petrolio greggio rispetto a quello indicato nel Def e nella Nota di aggiornamento". Albano ha comunque sottolineato che "le criticità" del meccanismo segnalate nell'interrogazione "sono oggetto di vigile attenzione da parte del Governo, che monitora costantemente l'evoluzione della situazione". (ANSA).