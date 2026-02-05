(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Il Ministero dell'economia e delle finanze annuncia una nuova emissione nell'ambito della famiglia Btp Valore da lunedì 2 a venerdì 6 marzo (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata. Il nuovo titolo - si legge nella nota - avrà una durata di 6 anni, cedole crescenti nel tempo pagate ogni tre mesi, secondo un meccanismo 'step-up' di 2+2+2 anni. Il premio finale extra per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza sarà pari allo 0,8% del capitale nominale investito. I tassi minimi garantiti dei primi 2 anni, dei successivi 2 e degli ultimi 2 anni, insieme al codice Isin che identifica il titolo, verranno resi noti venerdì 27 febbraio. Come per le precedenti emissioni, il Btp Valore potrà essere acquistato esclusivamente dai piccoli risparmiatori attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi al proprio referente in banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli. L'investimento potrà partire da un minimo di 1.000 euro, avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l'ammontare richiesto. (ANSA).