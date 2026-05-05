(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Nel periodo gennaio-marzo 2026, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 131.413 milioni di euro, con un aumento di 891 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+0,7%). Lo si legge nel Bollettino pubblicato sul sito del Dipartimento Finanze del Mef. In particolare, le imposte dirette si attestano a 76.308 milioni di euro (-426 milioni di euro, pari a -0,6%) e le imposte indirette risultano pari a 55.105 milioni di euro (+1.317 milioni di euro, pari a +2,4%). Solo a marzo si registrano entrate totali per 39.644 milioni (+1.204 milioni, +3,1%). Nel periodo gennaio-marzo 2026 il gettito derivante dall'attività di accertamento e controllo si è attestato a 3.766 milioni (+163 milioni di euro, pari a +4,5%) di cui: 1.812 milioni di euro (+31 milioni di euro, pari a +1,7%) sono affluiti dalle imposte dirette e 1.954 milioni di euro (+132 milioni di euro, pari a +7,2%) dalle imposte indirette. (ANSA).