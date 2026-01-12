(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Nel periodo gennaio-novembre 2025, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 530,6 miliardi di euro, con un aumento di 11,3 miliardi di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+2,2%). Le imposte dirette si attestano a 294,8 miliardi (poco meno di 1,5 miliardi in più, pari a 0,5%) e le imposte indirette risultano pari a 235,7 miliardi (+9,8 miliardi, pari a +4,3%). Sono i dati riportati nel Bollettino del dipartimento Finanze del Mef. Nel solo mese di novembre, le entrate tributarie sono aumentate di 1,92 miliardi (+3,4%) sfiorando i 59 miliardi di euro: le imposte dirette hanno mostrato un aumento di gettito pari a 545 milioni di euro (+1,9%) a 28,6 miliardi, mentre il gettito delle imposte indirette è cresciuto di 1,37 miliardi di euro (+4,7%) a 30,3 miliardi. (ANSA).