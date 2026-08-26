(ANSA) - RIMINI, 26 AGO - "La consapevolezza di una rinnovata responsabilità e una profonda gratitudine ci accompagnano alla conclusione di questa edizione. Il Meeting 2026 ha confermato il compito storico che il Santo Padre ha ribadito: essere 'un crocevia per la Chiesa e per la società, un incontro che moltiplica gli incontri e ispira nuovi cammini'". Così il presidente Bernhard Scholz al termine della 47esima edizione del Meeting di Rimini. La presenza del Papa ha segnato l'edizione di quest'anno: "È stata una grande festa, che ha superato tutte le nostre aspettative, vissuta e partecipata da tutti, con gioia e entusiasmo, da bambini, da giovani, adulti. Noi abbiamo potuto accogliere il Santo Padre con gratitudine ma prima ancora ci siamo sentiti accolti da lui". Il tema, "L'amor che move il sole e l'altre stelle", ha ispirato convegni, mostre, spettacoli, confronti e dialoghi informali. Un'edizione del Meeting che ha raggiunto risultati storici anche dal punto di vista dei numeri: 900mila presenze, 150 incontri, 13 mostre, 13 spettacoli, la dedizione di 3.300 volontari, spazi come il Villaggio Ragazzi Yoga e l'Enel Sport Village, che hanno accolto migliaia di bambini e ragazzi per tutta la settimana. Le riflessioni durante i sei giorni a Rimini hanno risentito dell'enciclica Magnifica Humanitas e del discorso del Papa, "che segnerà la storia del Meeting". La 48esima edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli, che si terrà dal 20 al 25 agosto 2027, avrà come titolo: "Pionieri coraggiosi per custodire l'umano". (ANSA).