(ANSA) - MILANO, 09 FEB - Nei sei mesi chiusi a fine dicembre l'utile netto di Mediobanca è sceso a 513 milioni zavorrato da 110 milioni di voci non ricorrenti relative ai costi legati all'ops, a svalutazioni immateriali e alle buonuscite degli ex vertici. Senza tali componenti il risultato netto è di 623 milioni (-6%) I ricavi hanno tenuto a 1.786 milioni (-3%) grazie al sostegno fornito da Compass e dalla quota in Generali a fronte del minor contributo del corporate investment banking e del wealth management. Il dividendo proposto dal cda per l'esercizio di 6 mesi, in modo da allinearlo con quello di Mps, è di 0,63 euro per azione (+13%). (ANSA).