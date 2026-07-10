(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Sono disponibili su www.semestreaperto-medodovet.it i MOOC-Massive Open Online Courses utili per migliorare la preparazione in ingresso prima di frequentare le lezioni del semestre aperto per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria. La piattaforma, completamente gratuita, è promossa dalla Conferenza dei rettori delle università italiane-Crui in collaborazione con il Ministero dell'Università e della Ricerca e realizzata dal Consorzio Interuniversitario CISIA, con l'obiettivo di offrire agli studenti strumenti didattici innovativi e accessibili per affrontare con maggiore consapevolezza il percorso di ingresso all'università. Il sito, online dal 1° luglio, ha già raggiunto un milione di visitatori e 7.000 utenti registrati. I Mooc, disponibili anche sulla piattaforma Crui, consistono in videocorsi interattivi basati sui programmi di Biologia, Chimica e Fisica delle scuole secondarie di secondo grado, con contenuti sviluppati da docenti universitari esperti in tema di orientamento ed accesso all'Università. Le video lezioni sono integrate da ulteriori strumenti per lo studio individuale e da esercitazioni mirate che consentono agli studenti di verificare il livello di comprensione degli argomenti affrontati e di consolidare progressivamente le proprie conoscenze. Su www.semestreaperto-medodovet.it sono già disponibili esercizi relativi ai programmi di Chimica, Fisica e Biologia della scuola secondaria di secondo grado, strumenti pensati per consentire agli studenti di autovalutare e consolidare le conoscenze prima dell'avvio del Semestre aperto. Con l'inizio delle lezioni saranno a disposizione prima esercitazioni mirate sui diversi moduli didattici del Syllabus di ogni materia e poi simulazioni degli esami previsti al termine del Semestre aperto. Queste simulazioni incentrate su tutti i moduli didattici previsti dal semestre avranno un numero di domande e un tempo a disposizione per le risposte analogo alle prove d'esame. (ANSA).