(ANSA) - TEL AVIV, 23 OTT - I media della Giordania riferiscono che almeno sette persone sono state uccise in una sparatoria in una chiesa nel villaggio di Hamud. Secondo le notizie, due uomini armati hanno aperto il fuoco durante una cerimonia funebre. E' in corso una vasta operazione per trovare i responsabili. L'Agenzia di stampa della Giordania, Petra, riferisce che uomini armati hanno aperto il fuoco all'interno di una chiesa a Karak, provocando oltre alle vittime anche diversi feriti. (ANSA).