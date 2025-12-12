(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Un neonato è morto questa mattina a causa del freddo nella Striscia di Gaza, dove la tempesta Byron continua a portare morte e distruzione. Lo riportano Al Jazeera e l'agenzia palestinese Wafa, secondo cui il neonato è morto nel campo di Al-Shati. Al Jazeera ha poi riferito della morte per il freddo di Hadeel Al-Masri, 9 anni, in un rifugio per sfollati a ovest di Gaza City. Fonti della Wafa hanno riferito inoltre che 5 palestinesi sono morti stanotte dopo il crollo di una casa che ospitava sfollati a Bir an-Naaja, nel nord di Gaza. All'alba, due persone sono morte dopo che un muro è crollato sulle tende a ovest di Gaza City. (ANSA).